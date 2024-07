Aggressione omofoba contro il meteorologo Rai Siete malati le frasi della vergogna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Fr*cio di me*da, mezzo uomo, mi fate schifo tu e tutti coloro che sono come te,, state lontano da me perché portate solo malattie». Queste le parole che si sarebbe sentito dire il giornalista romagnolo eRai Luca Ciceroni da un cameriere durante una serata tra amici in un locale di Montesacro, a Roma. A denunciarlo lo stesso giornalista attraverso i social. «Vorrei segnalare un terribile gesto di omofobia che ha rovinato la quiete di una piacevole cena tra amici», inizia così il lungo post di Luca Ciceroni che racconta di vivere nel quartiere dal 2005. Sabato sera era in compagnia di due amiche, quando poco prima di uscire dal locale, è stato, secondo il suo racconto, «vittima di un terribile gesto di omofobia da parte di uno dei camerieri, ma non solo, perché nonostante abbia cercato i titolari ed abbia interagito con la signora che si trovava alla cassa, l'atmosfera è degenerata rapidamente davanti all'incredulità di coloro che si trovavano a cena in quel posto nel quale non metterò mai più piede».