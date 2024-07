Addio Lutto nello spettacolo italiano se ne va una delle più grandi attrici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Maria Rosaria Omaggio, attrice e scrittrice di origini napoletane, è scomparsa all'età di 67 anni. La sua carriera, iniziata giovanissima, l'ha portata a diventare unafigure più amate dello. La sua popolarità è esplosa con la partecipazione a "Canzonissima" del 1973-1974, condotta da Pippo Baudo, e da lì ha proseguito una carriera che ha abbracciato cinema, teatro e televisione. La Omaggio ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1976 con "Roma a mano armata" e "Squadra antiscippo", accanto a icone del cinema come Maurizio Merli e Tomas Milian. La sua filmografia include titoli come "La lozana andalusa" di Vicente Escrivá, "Culo e camicia" di Pasquale Festa Campanile e "To Rome with Love" di Woody Allen.