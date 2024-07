A Formia uno stadio virtuale e maxi-schermo per seguire Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1? luglio– Si alza oggi, lunedì 1° luglio, il sipario su “Sport Village”, un evento voluto dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessorato allo Sport per arricchire la stagione estiva con un’offerta sportiva e ricreativa di primo livello. L’iniziativa, che si sta svolgendo attualmente in piazza Aldo Moro, coincide con glipei di calcio in pieno svolgimento in Germania. Il “Villaggiopei” sarà il cuore pulsante della manifestazione, con unLED su cui verranno proiettate le partite delle fasi finali della kermesse continentale, sempre nella fascia serale delle ore 21.00. Ma l’offerta diSport Village non si ferma al calcio. Lo “” sarà attrezzato con una pedana per il palco e posti a sedere e ospiterà le esibizioni delle associazioni sportive locali.