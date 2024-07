A Capri sfila la griffe senza passerella Jacquesmus Ferragamo Dolce Gabbana | da Gwyneth Paltrow a Chiara Ferragni Anema ‘e core ha la formula quasi perfetta della felicità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cifre da capogiro, fra visitatori e fatturati. Siamo ben oltre il 30 % dei numeri pre/covid. Un tavolo da Zuma, il ristorante fusion sulla terrazza delPalace Jumeirah, con dj setting e tramonto servito nel bicchiere, si prenota di mese in mese, ancora meglio di anno in anno. Metti una sera da‘e, i protagonisti cambiano, ma il copione è sempre lo stesso: allegria, tanti volare ohohohoh e fila fuori chilometrica per vedere sculettare Jennifer Lopez o nascosto dietro una colonna Leonardo Dio, ma anche soltanto per assaporare quella joie de vivre canterina spalmata da Gianluigi Lembo in una ritualità semplice e appagante che in fondo ha lo scopo di farci sentire bene. Affacciato sullo stesso mareGrotta Azzurra apre l’Osteria A-mare, e Franco Pepe sforna la pizza più stellata con impasto di leggerezza e tutte le “sfumature” di pomodorini e caciottine.