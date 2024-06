Tour de France 2024 tappa 2 | vince Vauquelin Pogacar in giallo La nuova classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno- La2 deldeporta la carovana da Cesenatico a Bologna dopo 199,2 km e 6 GPM da affrontare, tra i quali la doppia scalata a San Luca: la seconda vede Kévinliquidare il resto della compagnia dei fuggitivi del mattino e andare ad aggiudicarsi la frazione, la seconda in terra italiana che curiosamente sorride ancora a un transalpino. Sempre sul secondo passaggio sulla salita che conduce al Santuario cominciano le schermaglie tra Tadeje Jonas Vingegaard: il primo spara una fucilata e il secondo, come ormai da tradizione, gli resta a ruota. I due avanzano in accordo ma alla fine subiscono il ritorno dalle retrovie di Remco Evenepoel e Richard Carapaz, mentre restano attardati Primoz Roglic e Romain Bardet, che dopo appena un giorno perde la maglia gialla.