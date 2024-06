Tour de France 2024 al traguardo di Bologna vince Vauquelin | fuga in solitaria sul gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

30 giugno– Kevinla seconda tappa delde, la Cesenatico-di 200 km. Ilse dell'Arkéa-B&B Hotels si impone incon 36? di vantaggio sul norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Lo sloveno della Uae team Emirates Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla, al posto delse Romain Bardet (Dsm). Domani è in programma la terza frazione con partenza da Piacenza e arrivo a Torino dopo 230 km. (Fonte Adnkronos)