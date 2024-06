Spagna ai quarti ma rimane l’impresa della Georgia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) La, alla fine, dopo 75 minuti di strenua resistenzana, riesce a dilagare. Troppo evidente il divario tecnico tra le due formazioni. L’autorete di Le Normand al 18? fa impazzire i tifosiNazionale caucasica. Al 39? Rodri ristabilisce la parità. Ancora una volta, poi, l’ex Napoli Fabian Ruiz mette il sigillo al 51?. Al 75? inizia la goleada con il goal di Nico Williams. Chiude Dani Olmo all’83’., la cronacasempre col pallino del gioco in mano. Al nono minuto il primo tiro in porta: angolo per ladalla sinistra, Le Normand colpisce di testa, Mamardashvili respinge sulla linea, poi Kashia libera a fatica. Al 18esimo contropiede, Mikautadze percorre l’intera linea di centrocampo palla al piede cambiando versante da sinistra a destra, serve Kakabadze che arriva all’altezza dell’area e mette in mezzo dove c’è Kvaratskhelia, Le Normand lo anticipa con la pancia e fa autorete:in vantaggio.