Salis fa litigare Avs | Bonelli contro Fratoianni E il M5S punta ai Verdi

(Di domenica 30 giugno 2024) Le parole del segretario Angelo, contrario alla politica della neo europarlamentaresull'occupazione abusiva delle case, fanno riemergere le diversità sopite trae Sinistra. Diversi gli ecologisti che vorrebbero sganciarsi dall'intesa conper costruire anche in Italia un movimento simile a quello che, a livello continentale, ha un gruppo ben consolidato e che, col passare degli anni, è diventato centrale quando bisogna far valere determinate posizioni. Battaglie su cui, negli ultimi mesi, si ritrova, guarda caso, pure il M5S. I pentastellati, usciti indeboliti dall'ultima contesa elettorale, vorrebberore sull'onda green per rilanciarsi. In questo modo non solo metterebbero a tacere i maligni che già pensano a una corrente contiana all'interno del Pd, ma riuscirebbero a ritagliarsi uno spazio diverso tra i banchi di Bruxelles.