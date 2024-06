Lo scudetto del Napoli fa male alla salute

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Lodelfa. Oppure alologora chi lo vince. Nella conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte non ha lesinato critichegestione della vittoria. A dir poco disastrosa. Un disastro che ha colpito praticamente tutti. Innanzitutto i due principali protagonisti: De Laurentiis e Spalletti. Entrambi sprofondati in una dimensione di onnipotenza da cui sono usciti devastati. Di De Laurentiis abbiamo scritto in lungo e in largo. Ha realmente creduto che potesse fare tutto: dall’allenatore al direttore sportivo fino al mental coach. È finita come sappiamo. Per fortuna esiste il De Laurentiis chelettura del bilancio di previsione è improvvisamente rinsavito. E ha chiamato Antonio Conte e la sua band.