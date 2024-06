LIVE Moto3 GP Olanda 2024 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI SPENGONO I SEMAFORI.IL GP D’DELLA11:00 Ci siamo,il giro di ricognizione 10:59 Dura-dura per Veijer, le due Honda davanti coppia di morbide. Altri hanno alternato dura all’anteriore e morbida al posteriore. 10:58 Sembra tranquillo invece David Alonso, pronto a risalire la china dal tredicesimo posto Down in 13th! #World Championship leader will try and carve through the field today #DutchGP pic.twitter.com/EGmi09Yled — MotoGP (@MotoGP) June 30,10:57 Ecco un frame del grande supporto che sta avendo Collin Veijer Plenty of support for @CollinVeijer95! The young Dutchman will start from 3rd today #DutchGP pic.twitter.com/8MXhpBDzaB — MotoGP (@MotoGP) June 30,10:55 Cinque minuti al via di una delle gare più imprevedibili della stagione.