Le idee confuse di Spalletti la sintesi di Politano | i perchè di tutta Italia in un’emoji

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) L’è uscita da Euro 2024 nel peggiore dei modi. Dopo aver superato a stento un girone complicato, forse il più complicato di Euro 2024, almeno sulla carta, gli azzurri si sono fermati al primo ostacolo della fase eliminatoria. Una Svizzera ben messa in campo, ma tutt’altro che irresistibile, ha fatto vedere le streghe per 90 minuti a Donnarumma e compagni che, con 2 gol subiti, sono tornati a casa malconci e sotto una pioggia battente di critiche. Sul banco degli imputati sono finiti i giocatori che hanno offerto una prova al di sotto delle aspettative, ma chi punta il dito contro di loro ha capito davvero poco, lo abbiamo già spiegato. Il primo indiziato è. Quattro Italie, 3 moduli, neanche una buona Quello che è maggiormente saltato all’occhio in queste partite giocate dall’è stato il ‘trasformismo’ azzurro.