F1 Austria Norris furioso con Verstappen | Ammetta l’errore o non avrà il mio rispetto Ferrari retrocessa a quarta forza del mondiale

(Di domenica 30 giugno 2024) Sembrava di giocare agli autoscontri al luna park. Ma adi farlo troppo,hanno visto la loro gara compromessa nel finale del GP d’. Gara finita per l’inglese, con la posteriore destra e il cerchio distrutti, foratura alla anteriore sinistra per il tre volte iridato, che chiude quinto dopo la penalità di dieci secondi per l’incidente, riuscendo a entrare nei box. Conscio però di aver sbagliato nelle difese eccessive contro l’inglese della McLaren,a fine gara e che a minacciato: “Se Max ammetterà il suo sbaglio continuerà ad avere il mio, altrimenti no”. La vittoria è della Mercedes di George Russell, davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alladi Carlos Sainz.posizione per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.