Anziana aggredita e rapinata Gettata a terra per la collana

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha seguito una donna di 86 anni fino all’androne del suo palazzo in viale Brianza, poi l’haalle spalle, immobilizzandola con un braccio attorno al collo e strappandole di dosso lad’oro del valore di circa 10mila euro. Infine ha spinto al’ed è scappato. L’autore della rapina è un 31enne egiziano ed è stato arrestato dalla polizia per rapina pluriaggravata. L’aggressione si è verificata lo scorso 11 maggio, quando la donna stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. L’attività d’indagine, avviata dai poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, ha portato all’identificazione dell’uomo grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del condominio che hanno immortalato gli indumenti che indossava il giorno della rapina tra cui una t-shirt di colore nero, poi sequestrata dagli agenti, all’interno della casa in cui stava il malvvente.