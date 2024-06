Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) MARTEDI 29 GIUGNO 17.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE ALTEZZA VIA DI PRATICA DIREZIONEIN VIA C. COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALAFEDE DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO DIREZIONECON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCLAE DI VIA DI SAN CARLO A PALIDORO A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA MARIA TRA VIALE ROSPIGLIOSI E VIA DEL BUTTERO DIREEZIONE VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO Servizio fornito da Astral.