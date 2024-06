Tragica carambola muore ragazzo di 16 anni | chi guidava

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 29 giugno 2024) Un altro tragico incidente stradale, un'altra giovane vittima. Marco Di Stasi, soli 16, ha perso la vita questa mattina dopo che l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. Sul posto arriva la camionetta dei vigili del fuoco, le ambulanze, una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile. Arrivano anche i familiari e poco dopo gli amici. Sono momenti di strazio, soprattuto per chi. a 16Marco Di Stasi Erano trascorse da poco le 11 quando si è consumata la tragedia. Marco Di Stasi, ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava, guidata dalla sorella maggiore, è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento sulla Provinciale 161, conosciuta anche come 'Gildonese'.