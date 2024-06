Maltempo in Piemonte e Valle d' Aosta frane e strade bloccate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Temporali di forte intensità si sono verificati oggi ine in particolare nel Torinese. Nel comune di Usseglio si è da poco verificata una frana che ha bloccato temporaneamente la viabilità. Sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco per verificare eventuali mezzi e persone coinvolte. L'emergenzacolpisce anche Cogne, ind': il paese è rimasto isolato a causa di una frana sulla strada regionale all'altezza della frazione di Epinel. Nella vallata circostante si sono registrate "esondazioni dei torrenti principali", con molte auto danneggiate. A preoccupare sono le previsioni di piogge che potrebbero proseguire fino alle prime ore di domenica. A Cogne vivono 1.300 persone a cui in questo periodo si aggiungono molti turisti.