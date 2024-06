LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Bardet e Van Den Broek con 35 di vantaggio negli ultimi 5 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Ormaie van densono nel mirino del gruppo, 11” ma ci provano ancora 17.51 Il gruppo è lì, anche Rui Costa al lavoro! 15” con altri due! 17.49 Ora però ilcala, cala tanto: 21” a 3dal traguardo! 17.49 Quanto va in pianura Van Den! Sta facendo un LAVORONE per il suo compagno di squadra. Possono farcela! 17.47e Van Denresistono! 35”! 17.46 E ora i vari Bettiol, Aranburu e Van Aert si nascondono per poter preservare le energie in vista di una volata. 17.44 Ormai è una corsa contro il tempo: 40” dicon 7,5ancora da percorrere. 17.43 Ora in gruppo qualche uomo della dsm-firmenich PostNL prova a rompere i cambi, ma senza successo.