LIVE – MotoGP GP Olanda 2024 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 29 giugno 2024) Il Gran Premio d’entra nel vivo con ledel sabato. L’ottavo appuntamento della stagionedi, in scena sul circuito di Assen, è iniziato nella giornata di ieri con le sessioni di prove libere, mentre il 29 giugno sarà dedicato prima allee più tardi alla gara sprint. La sessione che mette in palio la pole position sia per la mini gara del sabato che per la corsa domenicale, partirà alle 10:50 con il Q1, mentre il Q2 avrà inizio alle 11.15. La griglia di partenza verrà dunque ultimata alle 11:30, dopo quaranta minuti in pista. Chi firmerà la migliore prestazione in terra olandese? Non ci resta che scoprirlo insieme! Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione, tenendovi aggiornati minuto per minuto.