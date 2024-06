Il vostro sorriso e la vostra gioia hanno fatto la differenza | Premio Domus Art

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Ile lala. È arrivato il grande giorno! La cerimonia di premiazione per ilArt è stata un tripudio di emozioni per tutti i presenti! Ile lalaLa sala è già gremita di gente venti minuti prima dell’appuntamento ed io come al solito sono presa con i preparativi dell’ultimo minuto. Fa caldo! Sono a mille, carica per l’apertura dell’evento, desiderosa di vedere i ragazzi presenti e ansiosa di riuscire a trasmettere il tremore del mio Spirito, “Sarò mica agitata?”. Ormai è tutto pronto! Sono tutti seduti, i premiati sono in sala ed io non ho più scuse per temporeggiare che la cerimonia abbia inizio! Fabio Fiorina, direttore di DSM, del grillo Quotidiano e socio fondatore di ArtWork presenta la serata.