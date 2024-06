Il noto cantante accompagna la figlia acquisita all’altare | le immagini emozionano VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 29 giugno 2024) Ladel famosoitaliano è convolata a nozze: gli scatti e imostrano l’emozione del padre mentre l’per il suo grande giorno. L’artista ha poi voluto condividere un messaggio molto toccante che riguarda l’esperienza vissuta e l’amore nei confronti della sua “bambina” ormai diventata grande. Leggi anche: “È nato Edoardo”: il famoso di Canale 5 è diventato papà Leggi anche: Harry e Meghan, la pessima notizia per loro: cosa avrebbe deciso William Si è sposata ladel famoso cantautore italiano Papà e: gli scatti diffusi nelle ultime ore hanno suscitato una grande emozione raccontata in prima persona dal famoso cantate. Il cantautore ha voluto condividere con i propri followers di Instagram il momento toccante in cui hato laMartina verso l’altare della chiesa per raggiungere il suo futuro sposo.