Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d’oro alla scorta del Giudice Maresca e a Vincenzo Caso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 29 giugno 2024)Schiavo, membro del Comitato Tecnico: “Maifu più meritato: bisogna esprimere enorme gratitudineGuardia di Finanza e a tutte le forze dell’ordine.è un imprenditore di riferimento, sempre molto sensibile ad iniziative benefiche” Ildipremia dal 1947 le arti in genere e l’imprenditoria che ha contribuitocrescita del nostro Paese, nonché illustri personaggi del mondo dello sport, della cultura, della scienza, dello spettacolo. Riconoscimenti vengono assegnati anche a personalità per meriti professionali speciali. Oggi asono state premiate, designate anche daSchiavo, membro della Giuria deldiil cui presidente è Sileno Candelaresi, alcune eccellenze campane che si sono particolarmente distinte in Italia.