F1 John Elkann cauto sull’arrivo di Newey | Bisogna valutare se ci sono le condizioni

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo la quasi certezza sbandierata dagli insider, adesso sembra invece che la pista che vorrebbe portare il genio Adrianalla Ferrari sia molto più complicata rispetto a quanto predetto. Nelle ultime settimane infatti la cautela regna sovrana, e anche le parole rilasciate queste mattine daa Il corriere della sera confermano come l’accordo tra le parti non sia stato ancora trovato, per motivi molteplici. Secondo quanto riportato poche ore fa da Motorsport.com, il nodo dovrebbe sciogliersi entro il mese di luglio, deadline data dalla scuderia di Maranello all’ormai ex ingegnere in forza alla Red Bull, corteggiatissimo anche dall’Aston Martin e desiderato dagli altri team principali del circus, ovvero la McLaren e la Mercedes.