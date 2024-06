Black Panther | le indiscrezioni sui piani dell’eroe rivelano che Shuri passerà il testimone a SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024): lesuicheilPrima che l’attore Chadwick Boseman venisse a mancare nel 2020, il progetto prevedeva che fosse protagonista di un sequel dinel ruolo di T’Challa. Pochi dettagli sono stati rivelati, anche se sappiamo che l’idea era che si scontrasse con Namor e conoscesse il figlio di cui aveva appena scoperto l’esistenza dopo essere scomparso durante il Blip. I Marvel Studios hanno deciso di non ricantare il ruolo e di far morire T’Challa fuori dallo schermo, mentre una riluttanteereditava il mantello di “Pantera Nera“. Mentre Letitia Wright dovrebbe riprendere il ruolo nei prossimi progetti del MCU, sembra che stia solo tenendo in caldo il vestito per il prossimo