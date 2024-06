Anche i Biden d' Europa troveranno i loro Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) La storia del bollito della Casa Bianca è una grande lezione di vita, la senilità senza lucidità non è un valore, ma un drammatico problema per la prima potenza mondiale. Mentrebalbettava tra i suoi vuoti eimpietosamente lo infilzava, il pensiero è corso ai leader dell'Unione europea che avevano appena chiuso la partita delle nomine, il tempo è passato, un periodo archiviato e non se ne rendono conto, si ostinano a non voler vedere la realtà e arriveràperun «momento». Bocciati dagli elettori in patria, con seri problemi di tenuta politica, Olaf Scholz e Emmanuel Macron hanno deciso di riproporre una formula politica che vacilla sotto i colpi della storia. Al primo ostacolo vero, al primo confronto con la realtà - come già accaduto acon- verrà fuori la verità: la maggioranza virtuale che regge l'Unione Europea è bollita come il vecchio Joe.