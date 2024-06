Il Colpo di Mezzanotte | Zaniolo ore di riflessione In mediana si è aperta una voragine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Firenze, 29 giugno 2024 - Il weekend sarà di. Come spesso accade nel fine settimana non ci saranno grossi scossoni in chiave calciomercato. La Fiorentina ha piazzato ilKean (13 milioni alla Juventus, con 5 di bonus più e meno facili da raggiungere). Le visite mediche dell'attaccante si svolgeranno all'inizio della prossima settimana, leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. Poco cambia, Kean (per lui contratto di cinque anni a 2,2 milioni a stagione) completerà poi le sue vacanze e sarà a disposizione di Palladino l'8 luglio nel giorno del raduno. Intanto la Fiorentina continua a lavorare alla pista. Quella di ieri è stata una giornata senza grossi sussulti. La distanza tra le parti rimane, l'Atalanta sta lavorando ai fianchi del Galatasaray come la Fiorentina, ma il club turco si sta dimostrando particolarmente tosto.