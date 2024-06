Giulia Gabbrielleschi orgoglio toscano | vola alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 28 giugno 2024) Pistoia, 28 giugno 2024 – Dodici anni dopo, un'altra nuotatrice pistoiese, un'altra campionessa della Nuotatori Pistoiesi di patron Giancarlo Lotti e del tecnico Massimiliano Lombardi parteciperà. Da Alice Nesti, Londra 2012, a, Parigi 2024: due punti in contatto, i sopracitati Lotti e Lombardi, due gare differenti, rispettivamente la staffetta 4x200 metri stile libero (che arrivò in finale) con Sua Maestà Federica Pellegrini e la 10 chilometri di fondo. Nel mezzo, il rammarico per il pur grande Niccolò Bonacchi, che aveva realizzato il tempo richiesto dal CIO e non fu portato dall'Italnuoto a Rio de Janeiro 2016., che il prossimo 24 luglio compirà 28 anni ed è tesserata pure per le Fiamme Oro Napoli, ha staccato il pass olimpico conquistando la medaglia d'argento nella 10 chilometri agli Italiani Assoluti in acque libere di Piombino, giungendo al traguardo con il tempo di 1h57'26, a un secondo dalla neo campionessa tricoloreBerton, della Marina Militare, ma con 5’’1’’ di vantaggio sulle medaglia di bronzo Barbara Pozzobon delle Fiamme Oro.