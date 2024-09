La Extreme Football League | sport bellezza e spettacolo

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di martedì 25 giugno 2024) La(X), tempo fa conosciuta come Lingerie(LFL), è una lega diamericano tutta al femminile che ha catturato l’attenzione di appassionati die spettatori di tutto il mondo. Fondata nel 2009 negli Stati Uniti, la lega è nata come unodurante l’intervallo del Super Bowl, ma la popolarità è cresciuta così rapidamente che è diventata una competizione vera e propria che vive di vita propria. La nascita e l’evoluzione della XL’idea di base era combinare il fascino delamericano con l’attrattiva visiva, vestendo le giocatrici in lingerie.