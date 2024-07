Danimarca vs Serbia – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 giugno 2024) L’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà martedì 25 giugno sera un incontro cruciale del Gruppo C di Euro 2024:si contenderanno il diritto di qualificarsi per gli ultimi 16 anni. Gli uomini di Kasper Hjulmand occupano attualmente il secondo posto nella sezione grazie ai pareggi in entrambe le partite d’esordio, mentre gli uomini di Dragan Stojkovic sono fuori dalla contesa per il primo posto, ma non sono ancora morti e sepolti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver perso due punti nel primo incontro di Euro 2024 con gli sloveni, laha invertito i ruoli per la seconda giornata contro un’Inghilterra poco brillante, che ancora una volta si è seduta dopo essere passata in vantaggio ed è stata costretta a pagarne le conseguenze sul terribile manto erboso di Francoforte.