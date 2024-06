Xbox Games Showcase 2024 | la live sarà in 4K e 60 FPS Microsoft rivela tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha condiviso tutti i dettagli sull’, affermando che i fan potranno seguire l’evento in 4K e 60 FPS dalle ore 19:00 italiane del 9 giugno. Il colosso americano ha ricordato suWire che i giocatori di tutto il mondo potranno seguire immediatamente dopo lo show anche il Call of Duty: Black Ops 6 Direct, così da gustarsile novità in merito al nuovo capitolo della serie.ha aggiunto che questoil primocon all’interno i giochi di tutti i publisher e gli studi acquisiti fino ad ora quali nello specifico tra Activision, Blizzard, Bethesda e tutti gliGame Studios. Inoltre lo show vedrà presenti anche gli “incredibili partner di terze parti”. Come se non bastasseroqueste novità, la corporazione americana ha ricordato che l’ed il Call of Duty: Black Ops 6 Direct saranno trasmessi instreaming sui canali ufficiali, Bethesda e Activision Blizzard, inclusi i seguenti: YouTube.