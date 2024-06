William annulla il suo viaggio | grande preoccupazione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 3 giugno 2024) In questo momento c’èapprensione intorno alla royal family. Dopo le diagnosi infauste del sovrano Carlo III e della principessa Kate Middleton, i sudditi britannici vivono in un costante stato di preoccupazioni per la loro salute. E anche il principetende a modificare spesso la sua agenda in funzione dei bisogni di sua moglie. Ecco cosa però è successo questa volta. Il principenon sta vivendo molto bene questo momento della sua vita. L’erede al trono d’Inghilterra, infatti, dopo la diagnosi del padre ha dovuto affrontare anche la notizia ricevuta dalla moglie Kate Middleton, in merito al suo stato di salute. Insomma, una situazione tutt’altro che tranquilla, ma che sta cercando di gestire al meglio. Anche se a volte per un motivo o un altro potrebbero saltare gli impegni in agenda.