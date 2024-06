Virtus fiducia Baraldi Arriviamo bene alla finale Contenti di Banchi | resterà Ottimisti per l’Eurolega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Abbiamo lo spirito giusto per affrontare questa". A parlare è il ceo dellaLucache introduce così la serie che prenderà il via giovedìSegafredo Arena e che assegnerà lo scudetto. "Siamo consapevoli della forza del nostro avversario – prosegue l’amministratore delegato bianconero – e del fatto che Milano è il nostro rivale storico, ma siamo altrettanto convinti della forza di un gruppo che fino a qui ha disputato una stagione importante"., come sta la squadra? "Direi. Da qui a giovedì i giocatori dovrebbero risolvere tutti i loro acciacchi e, quindi, dovrebbe essere al completo. Anche Ante Zizic potrebbe farcela dato che l’infortunio che lo ha fermato a Venezia dovrebbe guarire con qualche giorno di terapia".