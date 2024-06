Sant’Agata dei Goti gruppo PD e Dei Goti | C’è indifferenza per le condizioni del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Facciamo seguito all’ultimo Consiglio Comunale del 15 aprile us, monotematico ed aperto, tenutosi inDe’sulle emergenze connesse alla drammatica condizione in cui verte la struttura ospedaliera del P.O. “de’” della AORN “San Pio”. Siamo costretti ad evidenziare e denunciare pubblicamente, ancora una volta, la totalesu di un argomento di prioritaria importanza. Come già denunciato a mezzo stampa il 3 gennaio us, oggi, a distanza di mesi abbiamo non solo la sensazione, ma una drammatica certezza, che nulla sia cambiato, anzi che il tutto sia peggiorato! Ebbene avevamo inteso, e non solo Noi, con i buoni auspici di tutti, che all’indomani del Consiglio Comunale e delle sue risultanze, il nutrito parter istituzionale presente, con a capo il nostro Sindaco e quello della Città Capoluogo per mezzo dei suoi delegati presenti, assumesse pubblicamente il carico di affrontare direttamente con i vertici istituzionali di chi detiene le sorti della materia sanitaria, ovvero la Regione Campania, la problematica della emergenza correlata alla piena funzionalità del PS e della struttura a località San Pietro.