Primo presidente donna in Messico | chi è e quali sono i piani di Claudia Sheinbaum

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha fatto la storia diventando la primaa vincere le elezioni presidenziali ine, a partire dal 1 ottobre, quando entrerà in carica, inizierà il suo contributo alla ‘quarta trasformazione', l'agenda di riforme lanciata daluscente, Andres Manuel Lopez Obrador. Ingegnera, con un Nobel per la Pace ‘nel curriculum',è ex sindaca della capitale e protègèe di Lopez Obrador.aveva vinto le primarie del Movimento Rigenerazione Nazionale (Morena), il partito del, impossibilitato a ricandidarsi per i limiti di mandato. Ha promesso di governare in continuità con Lopez Obrador, cavalcando la forte popolarità deluscente. Tuttavia, la formazione da scienziata e le posizioni ambientaliste potrebbero distanziarla dal suo mentore.