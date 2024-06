Michael Carrick firma un nuovo contratto con il Middlesbrough

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 13:56:17 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.hato untriennale per rimanere capo allenatore del. L’ex centrocampista del Manchester United e dell’Inghilterra ha impressionato nel suo primo ruolo manageriale a tempo pieno essendo stato nominato nell’ottobre 2022. Ha guidato i Teessiders agli spareggi del campionato nella sua prima stagione in carica mentre hanno raggiunto le semifinali della Coppa EFL nel 2023-24 prima di scendere contro il Chelsea in due gare. Il 42enne, originario del nord-est, ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Ne sono davvero felice. “Sono sempre stato abbastanza calmo al riguardo. Penso che avere quell’attaccamento, quella fiducia e quella convinzione all’interno del club sia davvero importante.