LIVE Paolini-Avanesyan 4-6 2-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra paga la partenza a handicap e cede il 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 FANTASTICO dritto stretto di, che penalizza la posizione in campo di! 30-30 Schiaffo al volo risolutivo di! 15-30 Bel passante nei piedi della russa. Attenzione! 15-15 Spinge con il dritto lungolineae fa il punto. 15-0 Largo il dritto in risposta di! 2-0 L’ERROREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE di dritto di! Forse cambia la partita! 40-A DRITTO INCISIVO, CHIUSURA A RETE! Ci riprovasesta palla break. 40-40 Altro errore di dritto. Mamma mia. 40-A Gran rovescio diagonale del. 40-40 In rete il dritto a chiudere di. Dolorosissimo. 40-A Risposta incisiva e dritto vincente! 40-40 Altro errore, qui però ha cercato di spingere con il dritto a sventaglio.