LDA si propone per Sanremo 2025 | messaggio sibillino a Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024) LDA vuole conquistarsi un posto tra i Big diche vedrà alla conduzionedopo il ritiro di Amadeus. Tornato a parlare ai media in un’intervista concessa a mezzo stampa, il fenomeno pop uscente dal talent di Amici di Maria De Filippi non nasconde di sognare oggi più che mai il trionfo al Festival della canzone italiana rivendicando il potenziale che ha per l’obiettivo da raggiungere, in una sorta di sfida lanciata ai candidati rivali anche alla menzione in un appello del nuovo numero 1 sanremese. Amici, LDA lancia la dichiarazione di guerra ai rivali candidati Big aSi apre la competizione per la selezione dei nuovi concorrenti previsti al Festival di, con LDA che si candida per il ritorno alla corsa della canzone italiana con il sogno di vittoria nella gara.