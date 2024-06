La prima donna del Messico | i dati confermano la vittoria di Sheinbaum

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) La candidata della coalizione di governo “Continuiamo a fare la storia”, Claudia, è in testa nelle preferenze elettorali per la presidenza del, stando a quanto riportato questa domenica da diversi exit poll pubblicati dai media locali. Con questaè destinata a diventare lapresidente del paese latinoamericano, segnando una svolta storica. Al secondo posto, si piazza il candidato della coalizione Fuerza y Corazòn por México, Xóchitl Gálvez, mentre al terzo posto troviamo il rappresentante del Movimento Cittadino (MC) dell’opposizione, Jorge Álvarez Máynez. Se le tendenze saranno confermate,si recherà allo Zócalo di Città delper celebrare la suainsieme ai suoi sostenitori in un evento che si preannuncia grandioso.