Incarichi ad interim per DSGA definiti i criteri per le sostituzioni Il Ministero incontra i sindacati

Fonte : orizzontescuola di 3 giu 2024

L'articolo Incarichi ad interim per DSGA, definiti i criteri per le sostituzioni Il 3 giugno 2024 si è tenuto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per discutere lo schema di decreto sui criteri per l'attribuzione degli incarichi di sostituzione del DSGA in caso di assenza dall'inizio dell'anno scolastico o per periodi continuativi superiori a tre mesi.

