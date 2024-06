In Italia i ricchi sono sempre più ricchi mentre il ceto medio è più povero del 5% rispetto al 2010

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024) In, nell’ultimo decennio, idiventati ancora piùpuntando su investimenti finanziari,la classe media si è impoverita, trascinata giù dalla flessione del mercato immobiliare. Lo si legge nella Relazione annuale 2023 della Banca d’, pubblicata nei giorni scorsi. Nel descrivere la distribuzione della ricchezza nazionale, l’istituto di Palazzo Koch suddivide la popolazione in tre fasce: i(cioè il 10% più ricco), la classe media (cioè coloro checompresi tra il 50esimo e il 90esimo percentile) e i poveri (cioè coloro che stanno sotto al 50esimo percentile). Per ricchezza si intendono sia le attività finanziarie (depositi, azioni, obbligazioni, ecc…) sia le attività non finanziarie (case, automobili, imbarcazioni, ecc…).