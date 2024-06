Golf MacIntyre completa l’opera e vince l’RBC Canadian Open Rimonta da quarto posto per McIlroy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sembrava un dominio, poi tutto si è riaperto. Ma con sangue freddo e nervi saldi alla fine Robertpuò esultare sul green della diciotto per la vittoria del. Il mancino scozzese chiude con un totale di -16, staccando di un solo colpo il suo compagno di gioco della domenica Ben Griffin. L’americano, con tre birdie consecutivi dalla 15 alla 17, si era terribilmente avvicinato al 27enne, ma sull’ultima buca un doppio par per entrambi ha decretato la vittoria dell’europeo., con il papà Dougie al suo fianco come caddie, è riuscito are il suo primo titolo PGA TOUR al suo 45esimo tentativo, dopo che in passato si era imdue volte sul DP World Tour, nel 2020 l’Aphrodite Hills Cyprus Showdown e nel 2022 l’d’Italia.