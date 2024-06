Giovani ciclisti crescono oltre settecento studenti con tanto di diploma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Imola, 3 giugno 2024 – Sono più di 700 le studentesse e gliche nelle settimane scorse hanno ricevuto ildi ’Ciclista urbano/a attento/a all’ambiente’ e che potranno festeggiare da protagonisti la Giornata mondiale della bicicletta di oggi. Si è così concluso il percorso partito nell’autunno 2023 che ha coinvoltoe studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Ic5 e Ic7, che aveva come obiettivo migliorare le competenze di bambini e ragazzi ad utilizzare la bicicletta e, in alcuni casi, insegnare a utilizzare la bicicletta a coloro che non lo avevano mai fatto prima. Assieme al, a ogni studente è stata consegnata anche una copia della ’mappa Imola verde’, promossa dal Comune con il Ceas Imolese e disegnata dall’illustratrice Monica Gori, che rappresenta tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, riserse naturali e boschi dei nuovi nati) e la rete delle ciclabili; la mappa è uno strumento, semplice e tascabile, per esplorare la città e scoprire la ricchezza e la capillarità della rete ciclabile cittadina e di come questa consenta di raggiungere tutte le parti della città.