Giada Zanola | L’ho sollevata oltre la ringhiera poi ritratta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ammissione e lazione. L’unica certezza è chenon si è suicidata e che, secondo quel che avrebbe rivelato l’autopsia, era ancora viva quando è precipitata dal cavalcavia sulla A4, per poi essere travolta e straziata da una camion che non ha potuto frenare in tempo. Andrea Favero nelle prime dichiarazioni agli agenti della polstrada intervenuti sul posto avrebbe detto “afferrata per le ginocchia ela”, rivela il Corriere. Avrebbe confessato insomma, di avere ucciso la compagna 34enne., madre di un piccolo di 3 anni. Ma quando il pm Giorgio Falcone lo ha interrogato, il 39enne ha dichiarato di non ricordare cosa fosse successo, di essere preda di un vuoto di memoria, come se il trauma di quel che è accaduto avesse cancellato.