Europee Meloni | molto preoccupata da clima contro me e Fdi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (askanews) – “Le sedi di Fdi vengono fatte oggetto di varie deturpazioni, ci sono delle persone che vengono aggredite, io sonodalche si sta creando in questo racconto del ‘mostro'”, per questo “ho chiesto a Elly Schlein cosa ne pensasse delle parole del candidato del Pse alla presidenza della Commissione” Ue Nicolas “Schmit che dice che i Conservatori non sono democratici, che io non sono democratica e quindi sono un dittatore, e se sono un dittatore cosa si fa, la lotta armata per depormi?”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un’intervista a ‘Quarta Repubblica’ che andrà in onda stasera su Rete4. “Questa gente – ha proseguito– non si rende conto che per raggranellare due voti rischia che qualcuno creda alle cose deliranti che dicono e decida di passare ai fatti.