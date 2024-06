Carrarese una città che sogna | maxischermo allo stadio per la finale di andata della B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Carrara, 3 giugno 2024 – Appuntamentomercoledì 5 giugno. Laè inper la Serie B. La doppia sfida con il Vicenza è di quelle che valgono la storiasocietà e. Dopo la vittoria con il Benevento adesso per laè lecitore. La strada per la serie cadetta è ancora molto tortuosa. Mancano 180 minuti ma è giusto crederci. E dunque lasi prepara. L’è a Vicenza. Per questo il Comune di Carrara ha deciso di allestire un. Sono 900 i posti a disposizione, più otto per i portatori di handicap e i loro accompagnatori. Per accederesarà necessario presentare un tagliando, gratuito, che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell’impianto (ex punto informazioni di viale XX Settembre 152/a, località) nella giornata di martedì 4 giugno, dalle 16 alle 19 e mercoledì, 5 giugno, dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimentodisponibilità.