Atleti paralimpici del gruppo Sportivo della Difesa sventano rapina a Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non hanno esitato nemmeno un attimo di fronte al tentativo di furto ai danni di due turisti: quattro agenti dell’Arma dei Carabinieri e un caporal maggiore dell’esercito,delsono subito intervenuti per tutelare le due potenziali vittime dimostrando “dedizione e coraggio”, così come li ha elogiati il MinistroGuido Crosetto. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato 1 giugno, alle ore 15, all’internostazionemetropolitana Barberini a. "Il gesto di questi cinquerappresenta un esempio straordinario di dedizione e coraggio. Non solo eccellono nello sport, dimostrando che la determinazione e la forza di volontà possono superare ogni barriera, ma si rivelano anche cittadini esemplari, pronti a difendere la sicurezza e il benesserenostra comunità.