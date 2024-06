Agguato a Latina | giovane gambizzato nell’androne del suo palazzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Un ragazzo di 27 anni è statodella sua abitazione: l’episodio arriva dopo quello che ha visto vittima un 16enne massacrato al viso a colpi di bottiglia (leggi qui). “Sono episodi gravissimi. Nel condannare fermamente le due aggressioni, va ristabilita la percezione di sicurezza nella nostra città, messa troppo spesso a dura prova”. Sono queste le parole del sindaco diMatilde Celentano alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore in un condominio di viale Nervi e nella zona pub. La prima cittadina si è subito attivata presso la Prefettura diper richiedere un’urgente riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Istanza immediatamente accolta dal prefetto Maurizio Falco che ha indetto la riunione del comitato per domani.