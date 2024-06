Addio dentiere e impianti arriva il farmaco che fa ricrescere i denti I dubbi dell’esperta | Non vorrei che ci ritrovassimo un molare al posto di un incisivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Forse potremmo direai ripetuti interventi per costruire un impianto dentale, mettere a punto unaera. Perché dal 2030 per avere una buona dentatura potrebbe essere sufficiente un’iniezione che permetterà di ridare ia chi li ha persi o non li ha mai avuti. Lo ha annunciato l’azienda giapponese Toregem Biopharma. È una start-up dell’università di Kyoto, nata 4 anni fa, che sta studiano unanticorpale descritto come “il primo al mondo per la ricrescita dei“. Dal prossimo settembre inizierà a svolgere i test sull’uomo, dopo i risultati positivi ottenuti sugli animali senza effetti collaterali di rilievo. Ha funzionato sui topi L’esperimento su cavie animali (topi e furetti) è consistito nel testare un, un anticorpo monoclonale, diretto contro la proteina Usag-1 che inibisce la crescita dei