Ucciso a coltellate dopo una lite al pub arrestato un 19enne a Cagliari

(Di domenica 2 giugno 2024) Aveva 36 anni Fabio Piga,in un pub adurante una. Lo scontro sarebbe scoppiato con un, per cause ancora tutte da chiarire. Il ragazzo è stato fermato dalla polizia e portato in questura, dove sarà interrogato. La discussione sarebbe avvenuta alle 3 di questa notte, all'interno del pub Donegal, in via Caprera a. I due sono stati visti mentre discutevano, finché ilnon avrebbe aggredito Piga con un coltello. Vani i tentativi di salvare la vita al 36enne da parte degli operatori del 118. Nel locale sono in corso i rilievi della Scientifica e del medico legale, mentre sono arrivati anche i parenti della vittima. In aggiornamento