Outdoor | come gli arredi trasformano lo spazio

(Di domenica 2 giugno 2024) Il tempo ha fatto il suo corso. La bella stagione è alle porte. Quella in cui si vive a cielo aperto, con il naso all’insù. In cui terrazze, balconi e giardini accolgono la maggior parte dei nostri momenti. La nostra quotidianità, per la quale ricerchiamo sempre una maggiore bellezza, funzionalità, praticità. La vogliamo arredare quella quotidianità e vogliamo farlo in modo progettuale. Vogliamo che dietro ci sia un’idea e che la stessa sia sotto gli occhi di tutti. Vogliamo magari anche della sana privacy e versioni extra large di divani e tavoli, capaci di accogliere amici e vicinato tutto. Non dimenticate che siamo nell’era in cui tutto è design, ogni oggetto di uso comune serve a dare forma e carattere alle nostre case. Case che per i prossimi mesi vivremo guardandole da fuori.