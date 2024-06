Oroscopo dal 2 all’8 giugno

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 2 giugno 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 2. Un brindisi per il segno dei Gemelli che questa settimana si troverà in pole position! Mercurio farà capolino nel terzo segno dello zodiaco lunedì 3e forma un trigono con Plutone. Come abbiamo già spiegato nei precedenti appuntamenti con l’, una situazione astrale influenza tutti i dodici segni dello zodiaco.– velvetgossipQuindi, le menti saranno brillanti e i rapporti sempre più socievoli. Scopriamo ora cosa prevedono le stelle di Velvet Gossip per la settimana che va da domenica 2 al sabato 82024.della settimana Ariete, a proposito di Mercurio, sarà proprio questo pianeta insieme al Sole, Venere e Giove che vi farà essere intraprendenti.